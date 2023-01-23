『ロイヤルカナン 犬用療法食 早期腎臓サポート 3Kg 2袋セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月05日 04時 21分に出品され05月05日 04時 21分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロイヤルカナン 犬用療法食

早期腎臓サポート 3Kg 2袋セットになります。





新品未開封です。



賞味期限 2025年2月15日です。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用