『ゼクシオ13 フェアウェイウッド ネイビー 5W 純正シャフトSR【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 17時 55分に出品され04月22日 17時 55分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 硬さ···SR純正シャフト



ロフト角···18



利き腕···右



番手···5W



試打せず購入したところ、自分には合わず、売却致します。ドライバーのスイングスピード42以下の方におすすめです。

練習場で2回使用しただけのものなので、状態は良いと思います。

中古品のため、ご理解の上ご購入頂けると幸いです。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゼクシオ