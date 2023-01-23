『ゼクシオ13 フェアウェイウッド ネイビー 5W 純正シャフトSR【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 17時 55分に出品され04月22日 17時 55分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ゼクシオ
ゴールデンベア ツアーステージ レディース 8本 右利き用 GBH801
¥ 11850
ヤマハ インプレスX Vフォージド ツアーＡＤ75 Sアイアンセット 6本
¥ 12444
ベンタス ブルー 6S
¥ 14500
スピーダー NX グリーン 60 S テーラーメイド
¥ 11375
PING G410 LST ドライバー 10.5度 (美品)
¥ 10985
コブラ LTDx LS ネイビー 9° ヘッドのみ
¥ 13000
TaylorMade STEALTH 2 フェアウェイウッド 21度
¥ 11050
フィルハンコック 希少アイアン８本セット phil hancock iron
¥ 11374
人気希少ペックスSIM2 RESCUE 19.5度 TOUR AD DI 95x
¥ 11050
☆テーラーメイド シムグローレ AIR Speeder TM(SR) 4番
¥ 12415
ブリヂストン B-Limited 415 フジクラ スピーダー569TR S
¥ 15600
SLDRミニドライバー
¥ 9750
ATTAS G7 6S キャロウェイ スリーブ付
¥ 7410
ピレッティ サボナ2 プレミアシリーズ パター
¥ 24000
ツアーAD DI HYBRID 95S ニューカラー
¥ 7020
超美品 左 スコッティキャメロン ファントム7.5 カスタム グリップ
¥ 24375
P7MC 4番アイアン【2023年】
¥ 9750
新品 ドライバー用 PING ALTA J CB SLATE R 464
¥ 10530
落札価格14080円
53 入札履歴
終了
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