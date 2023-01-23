『銀座MONCLER モンクレールグルノーブル ダウンジャケット 999ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 18時 48分に出品され03月05日 18時 48分に終了予定です。即決価格は79,200円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 銀座店購入、正規品です。

40万〜くらいだったかと思います。

サイズtg2 Lサイズ



違うものばかり着てたのでこちらはあまり着ることがなかったので綺麗な状態だと思います。

人気の型だと思います。



・軽度のスポーツ用にデザインされたPERFORMANCE & STYLEシリーズ

・撥水、防風、通気性に優れ、2層テクニカルナイロン素材にダウンパディング

・ダブルフード、内側フードのみ取り外し可能

・左袖にロゴマーク刺繍エンブレム

・YKKの高度な撥水性AquaGuard®ファスナー

・左袖にスキーパスポケット

・ファスナーポケット、ファスナー付きスナップボタンポケット

・MONCLERロゴ入り耐風ネックゲーター

・左袖口にトリコロールライン

・袖口にジャージリストゲーター、ベルクロベルト

・裾、フードはドローコードでアジャスト可能

・防風パウダースカート

・レギュラーフィット



デザイン防寒共に最高のブランド、ダウンジャケットです。

この機会にお安くいかがでしょうか^_^

冬になればお値段少し上げるかもしれません。



※必ず返品クレームなしのお約束でのご購入お願いいたします。ご納得いただけるまでご質問ください。写真追加も可能です。





他サイトでありましたが評価０でコメントもいただけないままだととても不安になりますm(_ _)mご購入後でも構いませんので一言いただけると嬉しいです^_^



よろしくお願いいたします。



他サイトでも出品しました。突然の削除もあります。お早めにご検討ください^_^♪



モデル···GRENOBLE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 銀座MONCLER

モンクレールグルノーブル

ダウンジャケット

999ブラック