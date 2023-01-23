『Lofree Flow タクタイル 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 38分に出品され02月13日 15時 38分に終了予定です。即決価格は10,550円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Lofree Flow タクタイル(Phantom)軸になります。



Amazonで購入後半年ほど使用しましたが、その後使用頻度が減り自宅保管していました。

外箱、付属品は全て揃っています。付属品は未使用です。

アルコールによる簡易清掃済みです。



あくまで中古品ということをご理解いただける方、ご検討よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし