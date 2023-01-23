『patagonia ラインドイスマスコーチズジャケット Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 20時 45分に出品され03月30日 20時 45分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 21AW

Patagonia

Lined Isthmus Coaches Jacket

メンズ・ラインド・イスマス・コーチズ・ジャケット

【ブランドの信頼性】

Patagoniaは環境に配慮した製品作りで知られるブランドです。高品質な素材を使用し、耐久性に優れたジャケットです。



【機能性】

ナイロン素材で風や雨をしっかりと防ぎ、アウトドアや日常使いに最適です。ボタン式のデザインで着脱も簡単です。



【スタイリッシュなデザイン】

バーガンディの色合いが特徴的で、カジュアルなスタイルにぴったりです。どんなコーディネートにも合わせやすいアイテムです。



- ブランド: Patagonia

- サイズ: L

- 色: DARK RUBY (ワインレッドみたいな色)

- 素材: ナイロン

- デザイン: ボタン式

- タグ: Patagonia



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···レッド



肩幅···53cm

身幅···63cm

袖丈···71cm

着丈···73cm

多少の誤差はご了承下さい。



写真にもありますが汚れのようなものがあります。

中古である事をご理解いただける方よろしくお願いします。



ササフラス ブルナボイン エンジニアドガーメンツ アメカジ ロフトマン ヴィンテージ ストリート 古着 アウトドアなどがお好きな方もよろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ patagonia

ラインドイスマスコーチズジャケット

Lサイズ