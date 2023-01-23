『corne 本体＋自作ケース バットマン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 12分に出品され03月24日 08時 12分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自作キーボードのCorne Cherry V3完成品です。新品です。

PCBを含め全ての部品はオリジナルのものになります。

Corne開発者が販売している部品と異なる可能性があります。

また、自作キーボードなので、量産品のような完璧なものではありません。多少の傷や汚れがあります。予めご了承ください。





【キーボード情報】

・アクリル板のOLED保護プレートは黒半透明or完全透明を選べます。

アクリル板のボトムプレートは黒半透明or完全透明orフロストを選べます。

フロストは傷付きにくい、Undergrow LEDの導光性にもいいので、お勧めです。



・マイコンはRP2040のUSB Type-Cを使用

サイズはProMicro（Micro）と同じ。

マイコンにはコンスルーを使用しいるため、簡単に外せる。

・PCBソケットはKailhのホットスワップなので、スイッチのはんだ付けは不要。

CherryMX互換のスイッチであれば簡単に取り換えられる。

・見た目が格好いいリードタイプダイオードを使用。



・左手側のOLED表示には動くワンちゃんを使用、キーを入力するとワンちゃんが走り出します。動画のリンク先をコメント欄に貼り付けます。



・片手RGB LED数 表21 裏6

・44種類LEDライティング



・VIAL対応、キーマップは簡単に設置できる。8レイヤー。

※VIAではなく、VIALです。VIALはcomboなどの機能があり、VIAの強化版のようなものです。より細かい設定ができます。

例えば、二つのキーを同時に押せば別のキー値になります。

例 TABとQを同時に押せばESCになります。コマンドの編集が不要で、入力したいキーを選択するだけで設定できます。





【ケース情報】

ケースはアクリル板で作りました。

トッププレートとボトムプレートは黒半透明のアクリル板になります。

真ん中の部分は不透明のアクリル板になります。



※スイッチ、キーキャップ、TRRSケーブル、USBケーブルは写真撮影用のため、付属いたしませんので、ご了承ください。





以下は関連ワードです。

#自作キーボード

#corne 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用