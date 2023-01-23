『CANAGAN カナガン チキン ドッグフード 3袋セット ドライフード【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月18日 05時 28分に出品され05月18日 05時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 食べムラの多かった飼い犬が

こちらに変えて食いつきが良くなりましたが

飼い犬が関節が悪く医者から減量を勧められ

ダイエットフードに変更するため

お譲りさせて頂きます。



賞味期限 2025年7月30日まで





【高品質な成分】

CANAGANのチキンは、50%以上の肉成分を使用しており、犬に必要な栄養を豊富に含んでいます。



【全犬種対応】

このドッグフードは全犬種に適しており、様々な犬のニーズに応えることができます。



【グレインフリー】

穀物を含まないため、アレルギーを持つ犬にも安心して与えられます。





- ブランド: CANAGAN

- 製品名: チキン

- 全犬種対応・全年齢対応

- 成分表: 50%以上の肉成分

- グレインフリー: はい





多少のお値段交渉であれば応じます。



ご覧いただきありがとうございます。



#モグワン

#ドライフード

#総合栄養食 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用