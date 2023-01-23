『AIR JORDAN 1 エアジョーダン1 ダークモカ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 21時 19分に出品され03月03日 21時 19分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ

26.5センチ



カラー

・ダークモカ



付属品

・箱





状態

目立った傷や汚れはございませんが、踵部分に履きジワがついています



セカストでの査定が希望金額にいかなかったのでメルカリで販売することにしました



トラブル防止の為返品交換はお断り致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ AIR

JORDAN

1

エアジョーダン1

ダークモカ