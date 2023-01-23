『AIR JORDAN 1 エアジョーダン1 ダークモカ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 21時 19分に出品され03月03日 21時 19分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|ジョーダン
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¥ 9620
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落札価格13400円
285 入札履歴
終了
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