『iwatani カセットガスストーブ デカ暖ⅡCB-STV-DKD2【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 36分に出品され03月31日 00時 36分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品・未開封品】です。

自宅で保管しておりました。



購入時期は2024年1月



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iwataniのカセットガスストーブ、モデルCB-STV-DKD2は、信頼性の高いブランドによる製品です。



電源不要で、どこでも簡単に使用できるため、

アウトドアや非常時にも最適です。

小型石油ストーブに適合し、効率的な暖房を提供します。



転倒時自動消火機能を搭載しており、安全性が高く、安心して使用できます。



- ブランド: iwatani

- 製品名: カセットガスストーブ

- モデル番号: CB-STV-DK2

- 色: ベージュ

- 用途: 小型石油ストーブに適合

- 特徴: 電源不要で使用可能

- 安全機能: 転倒時自動消火機能

- サイズ: コンパクト



種別···カセットガスストーブ





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