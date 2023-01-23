『新品アバクロンビー&フィッチ メンズ LOGOジップアップ パーカーＸＬサイズ★【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 36分に出品され03月06日 05時 36分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Abercrombie＆Fitch】

メンズの刺繍ロゴパーカーです！

とってもスタイリッシュで、

素材もしっかりしてます。

左そで口のムースの刺繍もアクセントです

アバクロのCasual luxuryｒな素材感、着心地を実感してください★



【カラー】 グレー系



【素材】 コットン60％ ポリエステル40％



サイズはＵＳサイズですのでやや大きめです。

下記実寸を参考にしてください。



★出品サイズは商品名（タイトル）に記載してるサイズになります



サイズXＬ

着丈：約73cm 身幅：64 ゆき丈：約101cm



★多少の誤差はご容赦ください



画面上と実物では多少色具合が

異なっ見える場合もございます。

ご了承ください。



他のサイズや違うデザインも出品中です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アバクロンビーアンドフィッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品アバクロンビー&フィッチ

メンズ

LOGOジップアップ

パーカーＸＬサイズ★