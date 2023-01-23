『RRL コットンピケ パンツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 06時 07分に出品され03月07日 06時 07分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RRLのコットンピケのパンツです。2-3シーズン着用後クローゼットで保管しています。

色は茶系、赤味が感じられるベージュ〜ブラウンです。写真、6、7枚目が実物に近いです。

コットン100%、中国製。



●サイズ：28インチ

ウエスト 79cm

ヒップ 103cm

股上 22cm

股下80cm

すそ幅 17cm

(素人の採寸です、ご参考程度に)



使用済み品です、ご理解ください。

ご購入前にプロフィールをご一読くださいますようお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダブルアールエル

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ RRL

コットンピケ

パンツ