『W33 エヴィス 虎耳 トラ耳 2000 No.2 ジーンズ EVISU【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 43分に出品され03月16日 13時 43分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズW33

ウエスト 股上 股下 裾幅 腿幅(股下付け根から下10cm計測)

81 28 70.5 20 27.5



いい感じに色落ちしております。

状態は画像ご覧ください。



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・購入後（決済）や受取後（受取評価）、速やかな対応を厳守でお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エヴィス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ W33

エヴィス

虎耳

トラ耳

2000

No.2

ジーンズ

EVISU