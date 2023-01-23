『ルイ ヴィトン カンヌ エピ ハンドバッグ バニティバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 08時 29分に出品され03月10日 08時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトン カンヌ エピ



番号は消えてしまっている為、確認出来ません。





⭐︎いただきものです。



⭐︎外側、内側共に少し小傷、汚れがあります。

使用に関しては全く問題なく使用できます。





⭐︎神経質な方はご購入お辞めください。自宅での保管となっております。



⭐︎傷、汚れ等は人によって主観が違います。

ご理解お願いいたします。



⭐︎なお、素人目なので寸法及び見つけれない汚れ等あるかもしれませんのでご理解の上ご購入お願いいたします。



⭐︎購入後のクレームは対応しかねますので中古品とご理解した上でのご購入をお願いいたします。



⭐︎お値引きご相談も承っておりますので是非コメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイ

ヴィトン

カンヌ

エピ ハンドバッグ

バニティバッグ