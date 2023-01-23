『CARPET COMPANY C-STAR HOODIE パーカー 黒XL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 13分に出品され03月24日 08時 13分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CARPET COMPANY C-STAR HOODIE



カラーはブラック、サイズXLです

試着のみで洗濯を1度しました

美品



着丈:約70cm

身幅:約65cm

肩幅:約54cm

袖丈:約67cm





フロント刺繍部分はピンクです

バック刺繍部分は白です



よろしくお願いいたします。





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カラー···ブラック



柄・デザイン···刺繍



汚れ・破れ・臭いなど···なし



タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CARPET

COMPANY

C-STAR

HOODIE

パーカー

黒XL