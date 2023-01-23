『Embroidery Jacket【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 18時 48分に出品され03月30日 18時 48分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Size】

M

平置き：肩幅 37cm,身幅 50cm,袖丈 61cm,着丈 66cm

※多少の誤差は御了承下さい。



【Color】

・刺繍

・Red,Black,Gold,Brown,Beige,Bordeaux



【Material】

Rayon 55% Cotton 31% Flax 14%

Lining : Polyester 100%



【Condition】

・Used

・目立つ汚れやダメージなし。



モデル身長：160cm



【ご購入前に必ずお読みください】

※当店ではVintage（中古衣料）を取り扱っています。

ダメージにつきましてはできる限り詳細にお伝えするように努めさせていただいておりますが、特性上お伝えしきれないダメージ、使用感、特有の匂いなどがある場合がございます。

また、ご使用にあたり、洗濯、クリーニング、経年などによる劣化が起きる可能性もあります。

お選びの際はコンディションをご理解の上お買い求め下さい。

※商品と画像の色の誤差がないよう努めていますがご覧いただいているデバイスや環境により色の出方が異なる場合がございます。実際の商品との若干の色の違いにおきましても返品対応致し兼ねます。ご理解お願いします。

※商品の劣化、ほつれ、色落ち、汚れ、イメージと違った、サイズが合わないなどの理由でのキャンセル、返品、交換もお断りしています。

上記ご理解いただける方のみご購入お願い致します。

気になる点は必ずご購入前にお問い合わせ下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Embroidery

Jacket