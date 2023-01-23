『effect audio Axiom【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 05時 31分に出品され04月10日 05時 31分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 effect audioのAXIOMです！



元々ケーブル付属していないためご注意下さい！

付属品完備、目立った傷もありません。



mmcxとciem 2pinどちらも対応可能なイヤホンとなります！コネクターに囚われずにリケーブルすることができます！



何か気になることがあればコメントよろしくお願いします！



effect audio

IEM 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし