『D451 モンクレール レディース ダウンジャケットMIRIELON 00 S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 09時 42分に出品され04月22日 09時 42分に終了予定です。即決価格は39,500円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆管理番号 D451

◆全国配送料無料

◆品名ブランド

MONCLER｜モンクレール

◆サイズ 00・Sサイズ

◆カラー ブラック

◆状態 目立った傷や汚れなし



◆着丈 /84

◆身幅 /41

◆肩幅 /39

◆袖丈 /62



◆商品紹介



◇ MIRIELON ミリエロン



高品質に加え、

ファッション性の高いデザイン、

イタリアを中心として人気を集める

注目のブランド！



モンクレールのレディース

ダウンジャケットです。



スポーティさとクラシックなテイストを、

現代的なシルエットに落とし込んだ

スタンドネックフーデットデザイン◎



モンクレールのダウンは、

最高級品質といわれる

ホワイトグースと呼ばれる

ガチョウの産毛のみで作られています。﻿



優れた保温性とレディ感を高める

すっきりしたシルエットを両立した、

ビジネスコーデにも合わせられる

優秀アウターです。



※ 襟 やや汚れあり



【購入場所】

一般社団法人 日本流通自主管理協（AACD）加盟店 市場正規店



当店の出品物は全て鑑定済みの商品です。

安心してご購入くださいませ。



わからない事がありましたら質問よりご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ D451

モンクレール

レディース

ダウンジャケットMIRIELON

00

S