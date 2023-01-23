『Apple AirPods Pro 1【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 11時 41分に出品され04月14日 11時 41分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品でアップルストアにて購入。

消毒はしましたが取りきれない汚れは隙間や溝等に有ります。右耳は時々電流雑音が出る,動作確認済みです。



使用品で中古品ですので神経質な方はご購入お控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル