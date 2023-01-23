『タキマキ エプロン TAKIMAKI 滝沢眞規子 ミントグリーン【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 18時 55分に出品され04月07日 18時 55分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 封を開けて試着だけしましたが、未使用品です。

私には丈が長かったので、出品してします。キッチンクロス付きです。



【24年度新色】TAKIMAKI ORGANIC

カラー：ミントグリーン

サイズ：幅90cm、丈94cm、胸幅28cm



小さく折りたたんで発送します。

仕事の都合で発送にお時間をいただく場合がございます。

素人の自宅保管なので神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>エプロン・三角巾 商品の状態: 新品、未使用