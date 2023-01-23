『チェーンソー防護ズボン（オレンジ✕ネイビー）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 02時 15分に出品され04月21日 02時 15分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 在庫の未使用品です

サイズは2L、股下はメジャーでの採寸で約76センチでした

後は画像、品番でご確認ください

写真撮影のために外のビニール袋を開けてます

未使用ですが神経質な方はご購入をお控えください

即購入OK、値引交渉はご遠慮下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ チェーンソー防護ズボン（オレンジ✕ネイビー）