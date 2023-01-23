『新品 SHIMANO ST- R7000 左右セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 13時 25分に出品され03月28日 13時 25分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 SHIMANO ST-R7000 左右セット



以前スペアパーツとして購入しましたが、コンポ載せ替えを行い互換性がなくなったため、出品します。



内容物

SHIMANO ST-R7000 左右セット



特徴

機械式（ワイヤー付属します）

2x11速



ポスドクで忙しく、発送まで時間がかかります。（一週間程度）ご了承ください。



値下げ対応していますが、10%以上は厳しいです。値下げ交渉の際はコメントいただければ速やかに対応します。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 新品、未使用

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SHIMANO

ST-

R7000

左右セット