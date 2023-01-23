『BOSE QuietComfort20 QC20 ノイズキャンセリング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 15時 30分に出品され04月10日 15時 30分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BOSE QuietComfort20 QC20 ノイズキャンセリングです。



古いものですが動作問題ありません。

綺麗な方かと思います。



動作確認済み、中古となりますので気にならない方でお願いします。



付属品は写真の通りです。



その他特徴···ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし