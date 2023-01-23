『バーニーズニューヨーク ピンクベージュ系 コート 超美品 38【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 04時 42分に出品され04月10日 04時 42分に終了予定です。即決価格は18,870円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

高級感のあるバーニーズニューヨークのコートです。



【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインが特徴で、ボタン付きのスタイルです。前面のポケットはデザインになります。



【素材】

ポリエステルとレーヨンの混合素材で、軽やかさと快適さを兼ね備えています。



- ブランド: BARNEYS NEW YORK

- 色: ピンクベージュ

- デザイン: ボタン付き、シンプルなデザイン

- 素材: ポリエステル、綿、ナイロン

サイズは38



3回のみ使用で大変綺麗ですが、あくまで中古品となりますので神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーニーズニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーニーズニューヨーク ピンクベージュ系 コート 超美品 38