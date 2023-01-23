『Samsung Galaxy s22 ultra【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 14時 43分に出品され04月15日 14時 43分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Samsung Galaxy S22 Ultra ファントムブラック

256GB SIMフリー 韓国版



製品本体のみ

ケーブル、箱、説明書等付属品はつきません。

韓国版ですが、日本語キーボードに設定してご使用できると思います。

韓国モデルで日本の仕様とは少し違う部分があるようですが、カメラアプリのみ使用していたため、どの部分が違うかは把握しておりません。動作自体に問題はないです。

韓国版のためお財布ケータイ機能はありません。





カメラアプリのみ使用していました。数回ほどです



中古品、韓国版に理解ある方のみお願いします。

即購入○ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サムスン