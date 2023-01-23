『ブルマァク キングギドラ 緑 スタンダードサイズ ソフビ 東宝怪獣【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 18時 31分に出品され03月26日 18時 31分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブルマァク復刻 キングギドラ グリーンです。

肌色成型に、グリーン、シルバー、ブルーで塗られています。

ヘッダー有ります。



状態はUSEDで特に目立つ傷や汚れはありません。

新品にて購入し少しの間飾っていただけです。



状態は画像にて判断お願いします。



質問等ございましたら必ず質問欄からお問い合わせ下さい。

よろしくお願いします。





キャラクター名...キングギドラ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブルマァク