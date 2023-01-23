『ウエストベンド社 ステンレス 電気 卓上 鍋 フライパン 1993年12月米国製【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 20時 12分に出品され03月14日 20時 12分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用 ウエストベンド社 LIQUID CORE リキッドコア 電気スキレット SKILLET in gleaming ステンレス 電気鍋 卓上鍋 両手鍋 電気フライパン WEST BEND 1993年12月米国製 STAINLESS STEEL



鍋サイズ:横29×深さ6cm

蓋ありません

代わりに同サイズの蓋を用意します。



未使用です。

取扱い説明書あり、

ただし、英文です。

レシピ、使用方法掲載あり



100V 1250W 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ウエストベンド