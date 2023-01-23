『【美品】iPhone SE2 128GB レッド SIMフリー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 21時 22分に出品され03月28日 21時 22分に終了予定です。即決価格は10,100円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✨こんな方にオススメです✨

✅コスパ重視だけど質が悪いものは避けたい方！

✅2台目のスマホをお探しの方！

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⌨️商品説明

・機種名：iPhoneSE2

・カラー：レッド

・キャリア：SIMフリー

・容量：128GB

・IMEI：35 923040 996205 7

・ネットワーク利用制限：◯

・アクティベーションロック：解除済み

・初期化：済

・動作確認箇所：データ通信、wifi、各ボタン、フェイスorタッチID、カメラ、バイブ、充電、マイク、スピーカー

・バッテリー最大容量：「ー」（100%）

※機種よってはバッテリーを新品交換すると最大容量表示が「ー」になりエラー表示がされますが、新品のPSE認証高品質バッテリーに交換しているのでご安心下さい。



⚠️注意事項⚠️

✋外装状態については画像に写りきらない細かな傷、汚れ等が有る場合もございます。色が思っていたのと違う、思ったより傷がついてるなどの思い違いは申し訳ありませんが返品の対象とはなりません。商品写真をよくご確認いただき納得の上でのご購入をよろしくお願いいたします。

中古出品でございますので、完璧をお求めの場合はご購入をお控え下さい。



✋説明欄と違う動作不良などあれば評価前、取引完了前に限り、返品対応も承ります。※お手数ですが購入者様のご安心の為にも動作確認をしてから受け取り評価をお願いいたします。

(評価後、外装理由、おまけは対象外となります)



iPhone6s iPhone7 iPhoneSE iPhone6s plus iPhone7 plus 6 6s 7 8 X XS XR 11 12 13 SE2 PLUS pro iPhone7 iPhone8 iPhone8 iPhoneX iPhoneXS iPhone XR iPhone11 iPhone12 iPhone13 iPhoneSE2 第2世代32GB 64GB 128GB 256GB 512GB シムフリー 本体



No.014

0812 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし