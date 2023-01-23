『山葡萄の蔓 Ｓ級品 950g【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 03分に出品され03月25日 02時 03分に終了予定です。即決価格は12,968円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長野県産山葡萄の蔓です。



重さ 950g



樹皮の厚み 普通



長さ あり



幅 あり



ランクＳ級品



舐めし加工済み



網代などのひごに加工最適な商品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 山葡萄の蔓 Ｓ級品 950g