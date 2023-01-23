『MACKINTOSH × KITSUNE スウィングトップ ROME【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 17時 05分に出品され05月06日 17時 05分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少 MACKINTOSH × KITSUNEコラボ

ゴム引き スウィングトップ



モデル名 ROME サイズ38

スコットランド製



ゴム引きコートで有名なマッキントッシュと

キツネ(メゾンキツネ)がコラボした

スウィングトップブルゾンです。



目を惹くカラーリングにキツネのエッセンスが

入っています。



状態としてはまずまずです。



着用感は、ゴム引き独特のハリハリ感があり

柔らかい着用感ではありません。



ゴム引き特有の白化がある箇所、

内側シームテープ剥離、補修接着剤痕

襟、袖口等の経年感等があります。



ともあれ発売当時は10万円近くしたと記憶しております。

雨風にも強い素材です。



出品も少ない商品ですので、

メンテナンスしながら着用していただける方

いかがでしょうか？



(発送時は、ある程度折り畳んで発送すると思います。

予めご了承ください) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MACKINTOSH

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KITSUNE



スウィングトップ ROME