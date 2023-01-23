『50s Vintageリーバイス 47 501XX BigE バレンシア工場【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 21時 13分に出品され03月04日 21時 13分に終了予定です。即決価格は24,245円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規品

リーバイス



LEVIS 47501

50s Vintageリーバイス 501XX BigE

バレンシア工場

USA製



size W33 L36

サイズ 33インチ



平置きウエスト 38

股上 28

股下 74

裾幅 21 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 50s

Vintageリーバイス

47

501XX

BigE

バレンシア工場