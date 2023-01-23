『CASEY CASEY VESTE J PAPER ストライプ ジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 17時 41分に出品され04月18日 17時 41分に終了予定です。即決価格は16,111円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品、全体的に少々使用感がございますが、大きな傷や汚れなどは無くまだまだご着用頂けます！

サイズはLになります。



品番:18HV283 22SS



着丈:76

肩幅:50

身幅:62

袖丈:65 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ケイシーケイシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CASEY

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