『ポーター シア トートバッグ(S) オーク 吉田カバン 未使用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 20時 12分に出品され03月21日 20時 12分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □サイズ：W320/H235/D120mm

□重量：500g

□素材：表：ナイロンポリエステルツイル(裏面：ウレタンコーティング)(ポリエステル綿ボンディング加工)

裏：ナイロンツイル(裏面：ウレタンコーティング)

□仕様:【メイン：B5】ファスナーポケット(A5)×1、オープンポケット(A6)×2、ペンポケット×1

【サブメイン】ipad対応ポケット×1

【外側サイド】オープンポケット(小物)×2

【外側背面】ボタン留めポケット(A5)×1

【底部】底鋲×5

【付属品】ネームタグ×1(着脱可能)

【ハンドル高さ】約20cm

【ハンドル長さ】約52cm



定価 38500円



特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ポーター

シア

トートバッグ(S)



オーク

吉田カバン

未使用