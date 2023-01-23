『シェラデザイン マウンテンパーカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 07時 44分に出品され03月10日 07時 44分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シェラデザイン ペンドルトン コラボ

60/40マウンテンパーカー

USA製



カラー ベージュ



サイズ L

着丈 74㎝

身幅 56㎝

袖丈(脇下から) 54㎝



古着にご理解いただける方ご購入よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: シェラデザイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ シェラデザイン

マウンテンパーカー