『PAUL HEWITT ゴールド 時計【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 03時 37分に出品され03月31日 03時 37分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 一度着用したかくらいの使用です。

これからのシーズン、Xmasのプレゼントや

新年に向けてオススメです( ・ᴗ・)_



電池切れなので動作未確認なのでジャンク品扱いとして出品いたします。





【エレガントなデザイン】

このPAUL HEWITTの時計は、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。ゴールドのステンレススチール製ブレスレットとホワイトの文字盤が調和し、どんなシーンにもマッチします。



【高品質な素材】

耐久性のあるステンレススチールを使用しており、長期間使用することができます。日常使いにも適した作りです。



【ローマ数字のインデックス】

ローマ数字のインデックスがクラシックな印象を与え、視認性も良好です。時間を簡単に確認できます。



- ブランド: PAUL HEWITT(ポールヒューイット)

- 色: ゴールド

- 素材: ステンレススチール

- 文字盤の色: ホワイト

- 特徴: ローマ数字のインデックス

- ムーブメント:クォーツ

- 付属品: 箱

- デザイン: シンプルでエレガント



定価14,800円で楽天にて購入しました



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ゴールド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポールヒューイット

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ PAUL

HEWITT

ゴールド

時計