『アナロジコanalogico ディバックＳ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 17時 56分に出品され03月19日 17時 56分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アナロジコanalogico のディバック

Ｓサイズです。



ヘルツタグお借りしています



こちらで譲っていただきました。



お色はマローネ？



底板付きです。

底板のお色はナチュラルなので

リュック本体もナチュラルだったの

かもしれません。

前出品者さまの説明には

色の記載がありませんでした。



当方は1度のみの使用ですが

レザー製品の中古です。



スレや多少のキズはあります。



本体の中はよくあるペンの汚れなどもなく綺麗です。

外ポケット内部には少しスレが

おります。



柔らかく使いやすい感じになって

います。レザーのリュックですが

割と軽いとおもいます。



美品の部類に入るとは思いますが

やはりレザー製品の中古なので

少しでも気になる方はご遠慮下さいね



お値引きの交渉はコメントよりお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘルツ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アナロジコanalogico

ディバックＳ