『☆Dime PLEIN-AIR JACKET Mサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 20時 10分に出品され03月09日 20時 10分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dime MTL Plein-Airジャケット Mサイズ



海外、国内完売品です！



訳あり品

納品時から、糸の刺繍とびがありました。

一見目立たないと思いますが、

価格を下げて出品致します！

お買い得です^ ^

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ダイム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ☆Dime

PLEIN-AIR

JACKET

Mサイズ