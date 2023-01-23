『カウチン セーター カーディガン ニット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 12時 23分に出品され03月28日 12時 23分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブルー

素材···ウール

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードなし

季節感···冬秋



古着にご理解のある方の購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カウチン

セーター

カーディガン

ニット