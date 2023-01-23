『GLAM 2nd グラムセカンド フォックス ファー コート ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 04時 20分に出品され03月24日 04時 20分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GLAM 2nd Ｆox Ｆｕｒ Ｃｏａｔ White

グラムセカンド フォックス ファー コート ホワイト



GLAM 2nd の フォックス ファー コートです。



表記サイズ：One Size

M



実寸サイズ（平置き）

肩幅 ： 約45cm

袖丈 ： 約62m

身幅 ： 約48cm

着丈 ： 約85cm

（素人採寸ですので誤差があると思いますがご容赦ください。）



【素材】

表地 フォックス

裏地 100% ポリエステル



商品の状態

目立った傷や汚れはありません。

状態は画像にてご確認ください。



らくらくメルカリ便

匿名配送 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: グラムセカンド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ GLAM

2nd グラムセカンド フォックス ファー コート ホワイト