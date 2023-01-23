『フェイラーのファブリックバスケット(グレーハイジ)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 06時 11分に出品され05月06日 06時 11分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェイラーのファブリックバスケット

人気のグレーのハイジのお柄です。

オンラインでは完売しております。

新品未使用でサイズは縦32×横27×マチ27cm



送料かかるためお値下げ交渉不可



タグ付きですが開封しています。中古扱いになりますので完璧を求める方はお控えください



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フェイラーのファブリックバスケット(グレーハイジ)