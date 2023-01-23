『ACRONYM(アクロニウム) フード付きナイロンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 46分に出品され03月02日 23時 46分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ACRONYM(アクロニウム)

フード付きナイロンジャケット 別ワッペン付き



色：ブラック



サイズ：M

肩幅 約52cm

着丈 約71cm

身丈 約58cm

袖丈 約68cm



※日本正規店購入。

※1回着ました。

※クリーニング済み自宅保管です。

※目立ったキズや汚れはないです。

※相場より安く出品していますので金額交渉NGでお願いします(コメントや取引しません)

※自宅保管ですのでご理解下さい。

※中古品なので細かい方の購入はご遠慮下さい。

※購入後の返品はご遠慮下さい。

※コンパクトにして配送しますので畳じわはご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アクロニウム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ACRONYM(アクロニウム)

フード付きナイロンジャケット