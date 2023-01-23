『【新品未使用】トフアンドロードストーン LOOP トートバッグ ビジネスバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 15時 04分に出品され03月16日 15時 04分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】タグ付き



【ブランド名】

TOFF&LOADSTONE

トフアンドロードストーン



【商品名】

LOOP ループ

トートバッグ ビジネスバッグ フォーマル

定価¥50,600



【サイズ】

サイズ:H29×W47×D16cm



底鋲がついた底部の上に、さらに内側に底板となるリザード型押しレザーを張ってあるため、荷物 を入れた時の安定感が抜群。貴重品に手帳、ポー チやペットボトルと外出には充分な収納力です。A 4を入れたい場合は、薄いものであれば中央の最大 幅の部分に収められます。背面側にスマートフォ ンが入るサイズのオープンポケットが付いています。



【カラー】

ブラック 黒



【素材】

素材:本革(リザード型押し)



【付属品】

収納袋



一番広い部分には薄手のA4サイズのものも収納可能です。

新品未使用ですが自宅保管品です。

目視で確認していますが汚れ等見落としがある可能性もございます。

なるべくコンパクトな状態で発送致します。

その際の折りジワ等ご了承下さい

発送方法をゆうゆうメルカリ便に変更する可能性があります。リサイクルダンボールを利用する場合もございます。

光の当たり具合等で画像と実物の色味が若干異なる場合もございます。

ご了承の上でご購入お願いします^_^

即購入OKです。



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管理番号h21-09812-082-052

特特徴...横長, マチあり



カラー...ブラック



特徴...マチあり

特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トフアンドロードストーン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用】トフアンドロードストーン

LOOP

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