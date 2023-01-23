『kskssk様専用【限定品】PARADYM ◆◆◆T フェアウェイウッド⭐︎⭐︎⭐︎【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 38分に出品され03月05日 14時 38分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PARADYM (パラダイム)◆◆◆(トリプルダイヤ)Tフェアウェイウッド。TCシリアルのツアーバージョンの出品です。

(当サイトで購入しましたが、私には合わないので出品します。)

○商品:５W(ヘッドのみ)。重量:218.5g

○付属品:ヘッドカバー(純正品)

○程度:大変良好

※ヘッド重量は、家庭用はかりにつき参考値です。

【製品概要】

○「TCシリアル」のツアーバージョン

○限定品

○形状(ヘッド):ややコンパクト、丸みのあるヘッド

○形状(ソール):V字型



よろしくお願いします。



シリーズ···PARADYM



シリーズ···PARADYM



モデル名···◆◆◆(トリプルダイヤモンド)



ロフト角···18



利き腕···右



番手···5W 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: キャロウェイゴルフ