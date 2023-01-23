『【即購入OK】新品未開封 Pulsar Dep マウスパッド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 05時 03分に出品され03月27日 05時 03分に終了予定です。即決価格は11,765円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品名】

[Dep Edition] ES2 eSports Mousepad 4mm XL (Medium Speed)

【メーカー】

Pulsar

【サイズ】

XL 490mm (19.3in) x 420mm(16.5in) x 4mm (0.16in)

【特徴】

熱処理されたニットポリファブリック生地

4mm 超高密度メモリーセルポリウレタン素材

360度ほつれ止め加工

Speed: ▶︎▶︎▶︎▶︎▷▷ Medium to high

Cushion: ▶︎▶︎▶︎▷▷▷ Medium

Stopping: ▶︎▶︎▶︎▷▷▷ Medium



【状態】

新品未開封です。





以下HPから抜粋です。



DESIGNED FOR COMPETITIVE eSPORTS

eS (eSports) series Mousepad



eS-2マウスパッドは、eSportsプレイヤーを対象に特別にデザインされた製品です。ヒートトリートメントされたポリファブリック表面は、マウスの動きを滑らかで正確に伝え、ミニマルで耐久性のあるエッジステッチングが長期間の使用でも優れた耐久性を保証します。さまざまなサイズと厚さが提供され、皆さまの特別な要求に完璧に合わせて使用することができます。初期の摩擦とブレーキパワーを提供し、精密な操作と強力な停止を同時に実現します。そのため、競技でより優れた成果を目指す真のゲーマーにとって最高の選択肢となるでしょう。



THE NEW “ALPHA CELL”

Made for competitive eSports.

究極の滑り止めベースのアルファセルは画期的な超高密度メモリーセルポリウレタン素材です。独自のメモリーセルとマイクロパターンを持ち、粘着性があります。eS-2 マウスパッドは他のマウスパッドとは異なり、机にくっつきます。



厚さ4mm

中くらいのクッション強度が、よりスピード感のある操作に最適化



Superior anti-slip.

実際に表面にくっつき、その位置を保ちます。

*0℃以下でベタつきがなくなります

5°C から粘着性が失われ始め、0°C 以下では機能しなくなります。



ALL NEW Surface

新しくヒートトリートメント（熱処理）されたニットポリファブリック表面デザインは、中速で非常に均一な滑りと摩擦を提供します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パルサー