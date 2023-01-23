『happyママ様専用【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 21時 38分に出品され03月13日 21時 38分に終了予定です。即決価格は76,500円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: Louis Vuitton

- モデル: ショルダーバッグ

- 色: ブラウン

- 素材: モノグラムキャンバス

- 型番: M41055

シリアルナンバー FL2221

- 付属品: ストラップ 箱袋

ストラップだけを後から購入しました。

まだ綺麗な状態です。お探しの方に。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ happyママ様専用