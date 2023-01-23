『ループウィラー kolor コラボ スウェット オートミール L 未使用品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 14時 21分に出品され04月05日 14時 21分に終了予定です。即決価格は10,950円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コレクション整理です

loopwheeler と kolor(カラー)のコラボスウェットになります。希少なLW01丸胴ベースです。定価は28600円込です。色はオートミールです。（写真は若干白っぽく写っています）サイズはLです。試着のみの未使用品です。タグはありません。個人保管によるしわ等が発生してますがご了承ください。平置きの素人採寸ですが、肩幅(肩上から肩上まで直線)約46センチ、身幅（脇下から脇下）約58センチ、着丈(襟つけ根から裾下）約70センチになります。多少の誤差ご了承ください。参考程度でお願いします。★値下げ等の即決はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ループウィラー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ループウィラー kolor

コラボ スウェット オートミール L

未使用品