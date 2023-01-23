『サンローラン シルク半袖シャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 00時 03分に出品され04月11日 00時 03分に終了予定です。即決価格は32,130円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 37サイズなのでXS〜S相当。



高級感かなりあるシルクシャツです。

テロテロではなく、ツヤ感有りの高そうだなって生地感です。



サンローランのアルファベット文字が

ランダムに入っています。



胸ポケットのしつけ糸は取っていない状態です。



付属品はありません

配送の際はある程度折りたたむので

ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ サンローラン シルク半袖シャツ