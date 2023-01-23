『韓国風 両面 ウールコート 秋冬 新作 スタンドカラー紐付きリバー ロングコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 04時 21分に出品され04月09日 04時 21分に終了予定です。即決価格は19,737円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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••✼新品・未使用品✼••



ウール100%の生地を使用しており、きめ細やかさと柔らかさを兼ね備えています。既製服の全体的なふわふわ感と暖かさは、一般的なコートよりもはるかに優れています。上半身の手触りはきめ細やかで柔らかく、ドレープ性があり、快適で肌に優しく、リラックスできます。真冬でも軽やかな姿を見せてくれます。



【高品質な素材】

100%ウール素材を使用しており、保温性に優れています。寒い季節でも快適に過ごせるため、秋冬の必需品です。



【多様なスタイル】

カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍するロングコート。パンツスタイルやドレススタイルにもマッチし、スタイルアップを実現します。



- 色: グレー

- 素材: 100%ウール

- スタイル: ロングコート ウールコート

-サイズは画像をご覧ください、図4写真



購入した後サイズ教えてくださいませ。



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カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

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