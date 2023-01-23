『BOSCH♡アンゴラ♡上質 大人モードなコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 17時 08分に出品され03月14日 17時 08分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アンゴラ60%



40,000から50000円くらいだったと思います。



スーツに合わせようと思いましたが

子供が産まれてしまいほとんど着てません。



デニムやワイドパンツでカジュアルダウンしても素敵です♡



目立つ汚れやシミ、毛玉はありませんが

1年間愛用していますので、多少の着用感などあるかと思います。



小さなシミの見落としなどあるかもしれません。



新品をお求めの方はご遠慮ください。



保存シワがついています。

このままの発送となる旨ご了承ください。







小さくたたんで発送します。

ご理解いただける方に



コメント前に必ずプロフィールお読みください。





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カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ボッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BOSCH♡アンゴラ♡上質 大人モードなコート