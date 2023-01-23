『美品 ポーター タンカー ショルダーバッグ L 2層 ブラック ナイロン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 04時 33分に出品され03月20日 04時 33分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER/ポーター

吉田カバン

TANKER/タンカー Lサイズ

品番:622-08810 大人気 完売品

定価:25850円







〇素材

表：ナイロンツイル（ポリエステル綿ボンディング加工）

裏：ナイロンタフタ



〇コンディション

全体的に非常にキレイで目立つ傷や汚れはなく、まだまだ使っていただける状態です。

※汚れなどはあくまで個人の判断です。写真を見て納得いただける方は宜しくお願い致します。



〇付属品

なし



〇サイズ

縦：20cm

横：28cm

マチ：11cm

ショルダー：調節可能

重量：425グラム



〇仕様

ポケット

外装×2

内装×7



○購入先

大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。



質問などございましたらお気軽にどうぞ！



カラー···黒、ブラック、オレンジ

モデル名...タンカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品

ポーター

タンカー

ショルダーバッグ

L

2層

ブラック

ナイロン