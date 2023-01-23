『CHANEL シガレットケース 小物入れ シャネル 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 03時 03分に出品され05月01日 03時 03分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANEL シャネル シガレットケース



タバコケース ヴィンテージ 小物 黒



サイズ的に細めの紙たばこ、アイコスなど収納できます。

よく使う日焼け止めやリップなど入れてバッグに下げておいてもいいかもしれません＾＾

真ん中のホックのベルト部分は後ろのボタンで2段階に長さ調節できます♪



使用感はありますが、この時代のシャネルは革がとても良く大変丈夫で、大きなダメージはありません。

年代物ですのでヴィンテージにご理解のある方よろしくお願いいたします(*^^*)



外寸

高さ約9.7㎝

横幅約5.5㎝

マチ2.7㎝

(素人採寸) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL シガレットケース 小物入れ シャネル 黒